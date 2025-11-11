中日ドラゴンズの柳裕也投手が、FA権を行使せずに残留することを決めました。柳投手：「宣言を行使せずに、来年からもドラゴンズで頑張ります」柳投手は2021年に最優秀防御率や最多奪三振のタイトルを獲得するなど、ドラゴンズの「投手の柱」として活躍。今季はわずか3勝にとどまりましたが…。柳投手：「ドラゴンズの9年間終わりましたけど、ほぼBクラスですし、名古屋でずっとやってきて、応援してくださるファンの皆さんや