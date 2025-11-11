子どもの節目のお祝い行事「七五三」。本来は子どもの健やかな成長を祝う伝統行事であるはず。しかし主役の子どもたちをさておいて、さまざまな思いがひしめくのは大人たちだったり……？ママたちが経験した「七五三」に関するエピソードを紹介します。今回は、義姉からの“お祝いの催促”から起こった一件です。義姉「来月うちの子たちの七五三でしょう？お祝いは1人1万円でいいから」姪っ子・甥っ子の七五三のお祝いに関する