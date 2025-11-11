HANAが、新曲「NON STOP」を2025年内にリリース。また、新たなアーティストビジュアルも公開となった。 （関連：HANA、なぜデビュー1年未満で広告オファー殺到？老若男女から好意的に受け止められるグループの特性） 本楽曲は、デビュー後も止まることなく走り続ける彼女たちの“今”をリアルに描いた、決意の一曲に。新たなアーティストビジュアルは、メンバーのMOMOKA