陸軍軍医にして作家という異色の文豪、森鴎外。だが彼には常人には理解できない悪食癖があった。白米に饅頭をのせてお茶をかける饅頭茶漬けに、果物までも煮て食べる徹底した加熱主義……その異様な食へのこだわりの奥に潜んでいたものとは。 【画像】森鷗外が白米に乗せてお茶漬けにしていた甘味 知られざる鴎外の癖を描いた『文豪の憂鬱な癖』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全4回のうち2回目〉 衛生学