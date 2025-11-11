¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤¬¡Ä¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£49ºÐ½÷Í¥¡õ52ºÐÇÐÍ¥¤Î?²£ÊÂ¤Ó2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ÎÇäÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¿ÜÆ£ÍÕ»ÒÌò¤Î°æÀîÍÚ¤È°õºþ²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ÀÄÅÖ·ò¾­Ìò¤Îºæ²í¿Í¡£Àè·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢´°Á´ÈäÏª»î¼Ì²ñ¸å¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æÀî¤Ï¡Öº£²ó¡¢»ä¤¬±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤¤¡¢´ó¤ê³Ý¤«¤ë¤³¤È¤ò