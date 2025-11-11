＜三井住友VISA太平洋マスターズ事前情報◇11日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーは第1ラウンドの組み合わせを発表した。【写真】今年のプロテスト合格者22人の名前と顔を覚えよう！2010、12、22、24年と大会4勝を挙げ、今大会では連覇がかかる石川遼は、現在賞金ランキング1位の生源寺龍憲、11日にプロ転向を発表した中野麟太朗（早大）と午前9時40分に10番からティオフを迎える。202