ベイシス [東証Ｇ] が11月11日大引け後(17:00)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比44.4％減の500万円に落ち込み、7-12月期(上期)計画の2900万円に対する進捗率は17.2％にとどまり、4年平均の38.7％も下回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.8％→0.3％に悪化した。 株探ニュース