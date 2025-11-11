俳優の高田里穂（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。3年ぶりに発売する写真集『素描』のオフショットを投稿し、大胆に美脚を見せたグラビアショットを公開した。【写真】「色っぽい」高田里穂の魅惑的な美ふとももショット高田は、両肩を出したローンパースを着用し、太ももの付け根から深いスリットが入ったモノクロ写真をアップ。脚を前に出したポージングからは、太ももの付け根から足首までのラインが際立つ姿を披