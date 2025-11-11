阪神からドラフト３位指名された、岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が１１日、東京都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金６０００万円、年俸９６０万円で仮契約を行った。今秋のドラフト指名選手では一番乗りでの仮契約となった。（金額は推定）仮契約を終えた岡城は「本当にプロ野球選手になるんだなという実感が徐々に湧いてきて、責任と覚悟をしっかり持ちたいという気持ちになりました」と語った。５０メートル５秒台の