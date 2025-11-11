高市首相の台湾を巡る発言について報じる11日付の国営英字紙チャイナ・デーリー（左）と共産党機関紙、人民日報系の環球時報（共同）【北京共同】在日本中国大使館は11日、日本のかいらい国家として建国された満州国を例に出し「日本は歴史上、たびたび『国家存亡の危機』という言い訳で対外侵略を発動した」とX（旧ツイッター）に投稿した。高市早苗首相が「台湾有事は存立危機事態になり得る」と国会で答弁したことを踏まえ、