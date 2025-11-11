東京市場まとめ 1.概況 日経平均は402円高の51,314円で続伸して寄付きました。前日の米国市場では、ハイテク株を中心に買いが入り、日本市場でも半導体銘柄を中心に買いが優勢でのスタートとなりました。9時40分には601円高の51,513円をつけ、本日の高値を更新しました。その後は伸び悩み、上げ幅を縮小する展開となった日経平均は219円高の51,131円で前引けとなりました。後場は小動きで取引を開始するも、中ごろから売り