「世界えだまめ早食い選手権」実行委員長大島健さん４４「新潟県を枝豆王国に」――。県産枝豆を食べる速さや美しさを競うユニークなイベント「世界えだまめ早食い選手権」を主催している。栽培面積は全国トップにもかかわらず、ブランド力は今ひとつ。イベントを通じて県産枝豆をアピールし、知名度の向上を目指している。長岡市で７月２０日に開かれた今年の選手権。第８回の今回は、個人戦の参加募集枠７０人に対し、