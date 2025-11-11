新潟県魚沼市の山中で、地上50mの送電線に雪よけのカバーを設置する作業をしていた男性作業員が宙づりの状態で見つかり、救助されましたがその後死亡が確認されました。亡くなったのは、上越市に住む49歳の男性作業員です。男性作業員は10日、魚沼市大栃山の黒又川第一ダム近くの山中で、滑車付きのゴンドラに乗り、地上50mに位置する送電線に雪よけのカバーを設置する作業をしていましたが、何らかの原因で身動きがと