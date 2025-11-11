ラーメン店“顔負け”の「できたて」ラーメンがコンビニで食べられるようになります。活躍するのはロボットです。スープによく絡んだ麺！きょう、セブン-イレブンは店内で仕上げる「できたて」ラーメンの展開を始めたと発表しました。調理するのはソフトバンクロボティクスが開発したロボット。客が購入した冷凍麺をロボットにセットすると、高圧・高温の水蒸気で自動で“調理”されます。およそ2分で熱々、「できたて」のラーメン