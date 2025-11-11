プロ転向を表明した男子ゴルフの中野麟太朗＝11日、静岡県太平洋クラブ御殿場男子ゴルフで2023年日本アマチュア選手権を制した早大の中野麟太朗が11日、プロ転向を表明した。この日22歳の誕生日を迎えた中野は、静岡県太平洋クラブ御殿場で記者会見し「アマで積み重ねたものを信じて精進していきたい」と心境を語った。同コースで13日から始まる国内ツアー、三井住友VISA太平洋マスターズでプロデビューする。初日からツアーを