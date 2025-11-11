9月、秋田県美郷町の県道で救急車のドライブレコーダーに映ったクマ。1頭と衝突した（大曲仙北広域消防本部提供）クマの被害が深刻な秋田県で今年1〜10月に、クマと車が衝突した事故が118件に上り、昨年1年間に記録した23件から5倍超になったことが11日、県警への取材で分かった。統計が残る2020年以降、年間件数で最多を更新した。生活圏への出没が相次いだ10月に66件が集中。けが人は確認されていないが、県警は事故防止に苦慮