ファーストブラザーズ [東証Ｓ] が11月11日大引け後(17:00)に業績修正を発表。25年11月期の連結経常利益を従来予想の21.8億円→43.7億円(前期は21.9億円)に2.0倍上方修正し、一転して99.3％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益も従来予想の18.3億円→40.2億円(前年同期は18.1億円)に2.2倍増額し、増益率が1.0％増→2.2倍に拡大