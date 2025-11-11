11月11日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、衆院議員定数削減を巡る自民・維新の対立について意見を交わした。 国民の一時期の関心を煽る小泉純一郎政権の悪しき郵政選挙のよう 今国会中の衆院議員定数の削減を巡り、自民党と日本維新の会との温度差が目立ち始めている。自民側は「法案の