大相撲九州場所３日目（１１日、福岡国際センター）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両荒篤山（３１＝荒汐）を下し、今場所初白星を挙げた。土俵際まで攻め込まれながらも、鮮やかな上手出し投げで逆転勝ち。ようやく初日を出した取組後は「（出し投げは）とっさに反応できた。相撲内容は悪いけど、落ち着いていた」と安堵の表情を浮かべた。幕内復帰を目指す場所で、まさかの連敗発進。「これが今の実力と感じる