台風26号は午後3時、北寄りに進路を変え、南シナ海を進んでいます。あす12日には台湾に上陸し、14日金曜日には沖縄の南で温帯低気圧に変わる見込みです。 台風26号の北側には前線が停滞していて、奄美地方では14日金曜日にかけて警報級の大雨のおそれがあります。ただ、雨は奄美地方だけではありません。 今後、雨雲は北上傾向で、12日夜になると鹿児島県本土にもかかり始め、あさって13日木曜日になると県内全域で雨が降る見込