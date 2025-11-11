JR西日本と山陽SC開発はこのほど、リアルイベント『集合！ONE PIECE 新幹線スペシャルDAYS in 岡山』を開催すると発表しました。2025年12月6日(土)と7日(日)の2日間にわたり、ファン垂涎のイベントが行われます。目玉は「ONE PIECE 新幹線」3編成が初めて並ぶ貴重な車両展示会です（実施は6日のみ。旅行商品限定として11月13日(木) 13:00ごろから発売開始）。また、岡山駅（岡山一番街・さんすて岡山）では両日にわたり、家族で楽