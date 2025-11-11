メ～テレ（名古屋テレビ） この時期に楽しむ人が多い「もみじ狩り」。でも場所によってはクマに遭遇する可能性も…。クマの生態に詳しい岐阜大学応用生物科学部の淺野玄・准教授に話を聞きました。 まずは冬を前にした今、「クマの冬眠」について尋ねました。 「冬眠しないクマはほとんどいない。冬眠する理由は、食べられる餌が少なくなって、その間を寝て過ごす。雪が降って餌がなくなると、動き回って餌を求める