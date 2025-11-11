記録的な大雨で水没した地下駐車場の一部を、四日市市が取得へ。公共事業として、復旧を急ぎます。森四日市市長：「ディア四日市では、財政的にも人為的にも、復旧への取り組みは困難であろうと」四日市市の森智広市長は11日の会見で、今年9月に大雨で274台の車が水没した地下駐車場について、第三セクターの「ディア四日市」が管理する部分を市有化し、公共事業として復旧を進める考えを明らかにしました。地下駐車場