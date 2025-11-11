任期満了に伴う静岡･河津町の町長選挙が11日告示され、元町議の新人･大川良樹氏の他に立候補の届け出はなく、大川氏が無投票で初当選を果たしました。無投票で初当選したのは無所属の新人で元町議の大川良樹氏･53歳です。大川氏は民間の交通会社を退職後、家業の飲食店を手伝いながら2018年から2期7年町議を務めました。大川氏は、「町民一丸となって活気ある笑顔あふれるまちづくり」を掲げ、「河津桜の町」としてのブラッシュア