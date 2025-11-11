■これまでのあらすじ矢部マリアとの関係を再開したことで、よゆうをもって家族と向き合えるようになった夫。足が悪い母の介助をできる、娘は祖母と遊べる、妻はひとりの時間ができるー。すべてがうまくまわっているように感じていたのだが…■なにを考えているのかわからない ■一気に打ち解ける2人 だって… ■うれしそうな娘突然のできごとを受け入れられない様子の夫。この2人を関わらせたくなかったはずですが…その思いとは