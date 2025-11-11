楽天からドラフト２位指名された早大の伊藤樹投手（２２）が１１日、東京・新宿区の同校で指名あいさつを受けた。ドラフトでは仙台育英で３年間ともに戦った、中京大・秋山俊外野手（２２）が西武３位指名。「ジャパン（大学日本代表）で一緒にやることもできてすごくうれしかった。能力を持っているし、めちゃくちゃ真面目なヤツなんで、プロに入ってもまだまだ伸びると思っている」とエールを送った。同じパ・リーグだけに対