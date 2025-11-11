巨人にドラフト２位で指名された早大・田和廉投手が１１日、東京・新宿区の同校で水野編成本部長、榑松スカウトディレクター、円谷スカウトから指名あいさつを受けた。１８３センチ、８８キロの大型右腕。スリークオーターとサイドの間から、独特の角度で最速１５２キロの直球を投じる。東京六大学では２９試合に登板し、２勝１敗、防御率２・０８の成績を残した。大学では主に中継ぎでの登板だったが水野編成本部長は「今う