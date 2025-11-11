カワサキモータース株式会社が「Japan Mobility Show 2025（10月30日〜11月9日まで開催）」に、オフロード四輪車「TERYX5 H2 DELUXE」と、同社初の電動四輪車「NAV 4e LIMITED」を出展しました。カワサキ＝バイク（二輪車）のイメージしかない人が圧倒的多数だと思いますが、今回話を聞いた同社の担当者によれば「カワサキがオフロード四輪事業に本格的に進出したのは、1988年に発売した多用途オフロード四輪車MULE 1000からです。