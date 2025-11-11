アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/11営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.88％ 上海ゴム 0.59％ 上海銅 0.42％ 大連ポリエチレン 0.08％ 上海異形鉄筋 -0.03％ 上海重油 -0.29％ ＊数値は前日比％