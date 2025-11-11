ミアヘルサホールディングス [東証Ｓ] が11月11日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比64.2％増の1.9億円に拡大し、通期計画の4.4億円に対する進捗率は5年平均の27.9％を上回る44.8％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比53.6％減の2.4億円に大きく落ち込む計算になる。