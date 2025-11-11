韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に選出されている巨人・岸田が宮崎合宿5日目のこの日も特打を行った。ソフトバンク・野村、広島・小園と意見交換をしながらバットを振り込み「みんなやっぱり深いところで考えている。バッティングのこともいろいろと話した。凄い良い時間になってます」と充実の表情を見せた。練習前のミーティングでは前日の広島戦を踏まえ、ピッチクロックの