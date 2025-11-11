阪神からドラフト3位指名を受けた筑波大・岡城快生外野手が11日、契約金6000万円、年俸960万円で契約を結んだ。（金額は推定）「本当にプロ野球選手になるんだと言う実感が沸いてきて、責任と覚悟をしっかり持とうという気持ちになりました」岡城は50メートル5秒82の快足が武器の外野手。24年には大学日本代表候補に入り、合宿で50メートル走の全体1位をマークした経験も持つ。