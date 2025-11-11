カンボジアで特殊詐欺に関与したとして日本人29人が逮捕された事件で、現地の入管関連施設の相部屋に収容されていた容疑者同士が、日本警察の取り調べに対して黙秘するよう口裏を合わせていたことが11日、関係者への取材で分かった。