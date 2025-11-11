わずか6歳でアメリカに留学不屈の信念で医学界への新しい道を切り開いた女性／世界で初めての女性医師エリザベス・ブラックウェル（1）明治初頭、日本で最初の国費女子留学生として、わずか6歳で親元を離れアメリカに渡った津田梅子。後に、津田塾大学の前身である「女子英学塾」を創設し、女子高等教育を切り拓いた女性です。ホストファミリーからの大きな愛情と恵まれた環境のもと、「国の役に立つために」と10年もの間、アメリ