フジテレビは、11日午後7時から、バラエティー特番『異次元すぎて衝撃＆大爆笑！やりすぎ大富豪』を放送する。世界各国の“大富豪”たちの、常識では考えられない金銭感覚と驚きの暮らしぶりを紹介するバラエティー番組。今回は、激レア大谷翔平グッズを数百点集める熱狂ファン、永遠の美しさを求め数十億円を費やす88歳女性、そしてアラブの大富豪が1兆円以上をかけて没頭する驚がくの趣味などなどスケールも価値観も“やりすぎ”