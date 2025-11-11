映画「影武者」や無名塾の主宰などで知られる俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さんが8日に死去したことが11日、分かった。92歳だった。無名塾の公式サイトで発表された。◇◇◇公式サイトは「生涯現役を貫いた唯一無二の俳優でした」と伝えた。俳優ひとすじの人生だったが、歌手としてレコードを数枚出している。その中に「あなたのその手」という曲がある。67年に発売された「拳銃のバラード」のB