（台北中央社）日本プロ野球（NPB）で20年以上のキャリアを持つ審判員の木内九二生さんが、来季から活躍の場を台湾に移すことになった。中華職業棒球大聯盟（台湾プロ野球リーグ、CPBL）が10日、木内さんとの契約を発表した。CPBLの蔡其昌（さいきしょう）会長は、今月行われたリーグの年間表彰式の際、審判のスキルアップなどの改革を行うとし、日本人審判員の招聘（しょうへい）についても言及していた。木内さんは58歳。1998年