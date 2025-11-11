（ベルリン中央社）蔡英文（さいえいぶん）前総統は10日、ドイツ・ベルリンで開かれた「ベルリン自由会議」で講演し、「強靭（きょうじん）性は民主主義が生き抜く鍵だ」として台湾の経験を世界に伝える意欲を示した。同会議はベルリンの壁崩壊を記念し、民主主義と自由のための全市的な催しとして開催中の「ベルリン・フリーダム・ウイーク」（8〜15日）の一環として行われた。各国の政治家や市民社会のリーダーが参加し、台頭す