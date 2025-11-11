オセアニアで出された「オリジナル」なグルメの正体が親しみ感じる！海外での体験談に反響【漫画】「海外の村の得体しれん植物めし。 」を読む海外旅の醍醐味の一つはその土地の食べ物だ。オセアニアを旅する中で現地の人にすすめられた「植物を串に刺して煮込んだもの」の正体が予想外だった。漫画家の五箇野人(@gokayajin)さんは、ゲッサン(小学館)で連載中の「海外 縁にまかせて歩くだけ。」など、海外体験を描く人気の作家だ。