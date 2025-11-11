【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの新曲「NON STOP」が、2025年内にリリースされることが決定、併せて新ビジュアルが解禁された。 ■止まることなく走り続ける彼女たちの“今”をリアルに描いた、決意の一曲「NON STOP」 2025年4月2日のメジャーデビュー以降、立て続けに話題作を発表してきたHANA。新作「NON STOP」は、デビュー後も止まることなく走り続ける彼女たちの“今”をリアルに描