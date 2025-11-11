劇的な幕切れとなった2025年のワールドシリーズ。今世紀初のWS連覇を果たしたドジャースだが、今オフもフリーエージェント（FA）となったメンバーが多数。ポストシーズンのロースター入りしていた選手もいるため、今後が気になるところ。ここでは、ドジャースをFAになった7人の今シーズンや年度別成績を振り返るとともに、今後の動きを予測していく。