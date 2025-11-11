11月8日、KAT-TUNの解散後ライブ『Break the KAT-TUN』が千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催された。今年3月に解散したグループだが、お別れの場が設けられていなかったため、異例の“解散後ライブ”として注目を集めた。2006年『Real Face』でCDデビュー。KAT-TUNは当初6人組として活動をスタート。2010年に赤西仁が脱退、2013年に田中聖が契約違反行為で退所、2016年に田口淳之介が脱退し、以降は亀梨和也、中丸雄一、上田竜