月別ゾロ目データを紹介します。10月は抽せんが23回。ゾロ目が出たのは10回（ダブルゾロ目が1回）で、ゾロ目が少ない月でした。「55」は7月に4回出ましたが、2カ月連続で出現がありません。「33」は、3月からの8カ月で出たのがわずか4回。また「88」は、6月以降の5カ月で出現2回。このあたりが狙い目かもしれません。では、出萌名人の予想から。「ラッキーナンバーの『2』とダークホースの『6』を千の位に。ゾロ目も狙います」