中国メディアの快科技は11日、米アップルの超薄型スマートフォン「iPhone Air」の販売実績が予想を大きく下回っているため、次期モデルのiPhone Air 2（仮称）の発売が大幅延期になり、主要サプライヤーのフォックスコンは生産ラインの大部分を解体したとするジ・インフォメーションの報道を紹介した。報道によると、アップルは当初、2026年秋にiPhone Airの次期モデル、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、折りたたみiPhoneを同時