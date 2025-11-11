ＮＨＫ党の齊藤健一郎参議院議員が１１日、Ｘ（ツイッター）に「会派解消のご報告」として投稿した。「立花孝志党首の逮捕を受け、現政権にご迷惑をかけた責任と政治の停滞を避けるべく、自民党との会派解消を申し出ました。先ほど、石井参議院幹事長より了承をいただきましたことをご報告申し上げます」と伝えた。１０月に齊藤氏が自民党会派に加入し、参院「自由民主党・無所属の会」となっていた。立花党首の逮捕を受け