「大相撲九州場所・３日目」（１１日、福岡国際センター）東十両３枚目の三田（２３）＝二子山＝が休場した。「右膝前十字靱帯損傷。２０２５年１１月１０日大相撲取組中に受傷、上記診断にて受傷日より約３カ月の休業を要するものと認める」との診断書を提出した。三田は２日目の輝戦で右膝を痛め、病院に向かっていた。三田の休場は今年の夏場所以来２度目。このまま千秋楽まで再出場がなければ、来場所は幕下に転落する見