「練習試合、中日０−０阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）阪神にとって今秋キャンプ初の実戦はスコアレスドローに終わった。藤川監督はベンチには入らずに、ネット裏からの視察となった。８月１日のウエスタン・オリックス戦で顔面に死球を受け、下顎骨骨折で整復固定術を受けた百崎が、約３カ月ぶりの実戦復帰。「６番・二塁」でスタメン出場し、二回一死一塁の第１打席で左二塁打を放ってチャンスを拡大し、完全復