「オートレースメモリアル・Ｇ２」（１２日開幕、川口）今年は目下１５回優勝、１０２勝と絶好調の黒川京介（２７）＝川口・３３期＝が、地元Ｇ２に登場。年間最多優勝（高橋貢の１８回）と年間最多勝利（鈴木圭一郎の１１４勝）の更新へ、今節を含めてあと５節で４回優勝、２０走で１３勝が必要と条件は厳しい。しかし、今節後の残り４節は山陽、山陽ミッドナイト、川口ナイトレースと一般戦が続くだけに今節の成績次第では