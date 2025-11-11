宇宙関連の会議でロシアの宇宙活動の脅威を警告するピストリウス独国防相＝9月25日/John Macdougall/AFP/Getty Imagesロンドン（CNN）ロシアと中国が人工衛星で欧米諸国の衛星を偵察する行為は、これまでたびたび観測されてきた。ドイツと英国は最近、中ロ両国の衛星からの脅威が拡大していると警告。ロシアの衛星が自国の衛星につきまとい、電波妨害などを繰り返していると強調した。ピストリウス独国防相は9月、首都ベルリンで開