日本時間11日朝、メジャーリーグは両リーグの新人王を発表。ア・リーグは今季36本塁打を放ったニック・カーツ（アスレチックス）、ナ・リーグは捕手のドレーク・ボールドウィン（ブレーブス）がそれぞれ一生に一度の栄誉を手にした。左投げ左打ちの一塁手、ニック・カーツは昨年のドラフト1巡目（全体4位）でアスレチックスから指名を受け、1年もたたない今年4月下旬にメジャーデビュー。昇格して17試合目にメジャー初本塁打を